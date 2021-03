Bezpieczna jazda w zimie - Czym się powinna charakteryzować?

Na początku warto odpalić silnik i poczekać, aby olej silnikowy nabrał odpowiedniej temperatury. Rekomendowany czas pracy do jednej minuty na biegu jałowym. Gdy udajemy się w podróż samochodem warto starać się jechać na początku na niższych obrotach, aby silnik nabrał temperatury. Bezpieczna jazda w zimie powinna charakteryzować się szczególną uwagą na ostre zakręty. Przyczepność w zimę jest dużo mniejsza niż w przypadku sezonu letniego.

Przygotowanie samochodu do bezpiecznej jazdy w zimę

Przede wszystkim przed rozpoczęciem jazdy powinniśmy odpowiednio do tego przygotować samochód. Odśnieżmy śnieg z szyb, aby zapewnić sobie pełną widoczność. Warto w tym celu użyć skrobaczki lub płynu rozmrażającego. Przed wejściem do samochodu, warto zadbać o wytrzepane buty ze śniegu, aby zapobiec wilgoci i zaparowanych szyb. Bezpieczna jazda w zimie to, również odpowiednie przygotowanie auta do jazdy.

Dodatkowe informacje

Warto, również zwrócić uwagę na poślizgi, bezpieczna jazda ma to do siebie, że powinniśmy unikać takich sytuacji na tyle ile to możliwe. Niestety jeśli posiadamy samochód z dużą liczbą koni pod maskę, to kusi do spróbowania jazdy "bokiem". Takie manewry powinny być przeprowadzane w kontrolowanych warunkach na torze, a nie na drodze publicznej. Zachowajmy zdrowy rozsądek i szczególną ostrożność podczas jazdy w zimę.