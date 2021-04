BMW M235i Gran Coupe wynajem w wypożyczalni Premium Rental

Jeśli poszukujesz samochodu, który dostarczy Ci niesamowitych wrażeń z jazdy to świetnie trafiłeś. Usługa BMW M235i Gran Coupe wynajem, która jest dostępna w wypożyczalni Premium Rental odbywa się na prostych i przejrzystych zasadach. Same formalności trwają zaledwie kilka minut i już możesz cieszyć się jazdą. Na życzenie klienta dostarczamy auto, pod wskazany adres.

Czym wyróżnia się samochód BMW M235i Gran Coupe na wynajem?

BMW M235i Gran Coupe charakteryzuje się muskularnym i agresywnym wyglądem. Jest to auto sportowe ale również bardzo komfortowe podczas podróży. Maksymalna prędkość, jaką możemy osiągnąć to 250 km/h. Jednostka napędowa jaką dysponuje samochód generuje moc 306 koni mechanicznych. Auto przyspiesza do setki w 4,8 sekundy. Dodatkowe wrażenia z jazdy dostarczy nam sportowy wydech zamontowany w aucie.

Dlaczego warto wybrać wypożyczalnie Premium Rental?

Oferujemy auta luksusowe z segmentu Premium. Dla stałych klientów przewidujemy promocje i vouchery. Klienci, którzy wypożyczali od nas samochód już wcześniej nie będą musieli wpłacać kaucji za samochód. Wszystkie nasze samochody zapewnią Ci komfort podróży.